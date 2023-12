Hamas: Israel zwang Spitalchef mit Folter zu Lügen

Israels Militär hatte der Terrororganisation Hamas wiederholt vorgeworfen, Krankenhäuser als Basis für Terroraktivitäten zu missbrauchen. Bei dem Mann, der in dem Video spricht, soll es sich um den Leiter des Krankenhauses Kamal-Adwan in Jabalia im Norden des Gazastreifens handeln. Ahmed Kahalot sagt auf Arabisch, seit 2010 im Rang eines Brigadegenerals bei der Hamas zu sein, aber seit 13 Jahren an keinen Militärtrainings mehr teilgenommen zu haben. Die Hamas-Mitglieder würden nur zehn Tage in seinem Krankenhaus bleiben und anschließend wieder ihren Aufenthaltsort wechseln. Früher hätten sich bis zu hundert Terroristen gleichzeitig im Krankenhaus versteckt. Dieser Ort sei sicher für sie, da sie in der Einrichtung keinen Angriffen ausgesetzt seien.



Hier sehen Sie das Video, das die israelische Armee veröffentlicht hat.