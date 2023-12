„Irgendein Papierl gibt es immer“

„Papierl, aber keine Sanktionen“

Immer wieder wurde in Dubai der globale Norden an den Pranger gestellt. Dabei würden auch im Süden unseres Planeten viele klimatische Verfehlungen begangen: „Im Regenwald in Brasilien, auf der Elfenbeinküste, an vielen anderen Orten des globalen Süden gibt es Verfehlungen. Wir in Österreich alleine können das Weltklima nicht retten.“ Die Weltklimakonferenz in Dubai habe jedenfalls geendet, wie es solche Veranstaltungen immer tun. Perry: „Am Ende gibt es dann immer irgendein Papierl. Darin sind aber keine Sanktionen enthalten, es besteht auch keine Rechtssicherheit auf das Einhalten der Erklärungen. Es sei also etwas herausgekommen, konkret heißt das aber noch gar nichts.“