Tierquälerei auf „Naturhof“: Landwirtin verurteilt

Sucht man im Internet nach der wegen Tierquälerei Angeklagten, wird man umfangreich fündig. Denn die Frau züchtet seit fast 20 Jahren Rinder und Schweine - allerdings immer wieder an verschiedenen Standorten. Auch den sechsten Hof in Kärnten muss sie nun verlassen, nachdem ihre Tiere qualvoll verhungert und verdurstet sind. Wie konnte es bloß so weit kommen?