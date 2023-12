Gottschalk stichelt erneut gegen Shirins Aussehen

„Sie sieht nicht mehr aus, wie sie einmal ausgesehen hat“

In der neuesten Folge des Podcasts „Die Supernasen“, den Gottschalk zusammen mit Mike Krüger betreibt, kamen die beiden noch einmal auf Shirin zu sprechen. Genauer gesagt ging es dabei um Shirins Podcast „Dirtea Talk“. Dort hatte sie auch „Wetten, dass..?“ noch einmal thematisiert und gesagt, dass sie in der Sendung diejenigen Personen am meisten gestört hätten, die nichts gesagt hätten.