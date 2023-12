Vermögen durch Betrug mit Uhren und Aktien gemacht

Am 27. Oktober wurde der Betrüger schließlich in Ancona (Italien) festgenommen und in die Justizanstalt Josefstadt gebracht. Mehr als 30 Opfer wurden bis dato identifiziert. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass es noch weitere Geschädigte gibt, weshalb mögliche Betroffene ersucht werden, sich beim operativen Kriminaldienst des Villacher Stadtpolizeikommandos unter der Nummer 059133-263333 zu melden.