Bub (11) nach Sturz aus Sessellift schwer verletzt

Zu dem Unfall kam es bereits am Sonntag gegen 16 Uhr, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Der 11-Jährige wollte bei der Abfahrt auf dem Sessel der 6er-Sesselbahn Eichenhof Platz nehmen. „Bisherigen Erkenntnissen zufolge gelang es ihm nicht, Platz zu nehmen und den Bügel zu schließen, weil sich seine Ski überkreuzt hatten“, so die Ermittler.