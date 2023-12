„Extrem unglücklich“: Deshalb ist Tuchel besorgt

Auf den FC Bayern kommen herausfordernde Zeiten zu. Besonders wegen der anstehenden Kontinentalturniere in Afrika und Asien ist Trainer Thomas Tuchel besorgt. Aus dem aktuellen Bayern-Kader werden voraussichtlich drei Spieler zu den Turnieren reisen und den Münchnern bis zu sechs Liga-Partien fehlen. „Es war schon immer extrem unglücklich, dass alle Vereinsmannschaften die Spieler in der Saison abstellen müssen, schon sehr komisch. Aber wir werden damit umgehen und Lösungen finden“, so Tuchel.