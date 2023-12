Frauen-WM, HLA-Meisterliga und All-Star-Game 2024

HLA-Überraschungsteams, All-Star-Game 2024 als Startschuss

Im Grunddurchgang ist mehr als die Hälfte gespielt, trotzdem ist noch alles offen. Völlig befreit spielt in den vergangenen Wochen Handball Tirol auf. Die Schwazer setzen ihren Erfolgslauf durchgehend fort und feiern das Weihnachtsfest ohne Niederlage. Aber auch die BT Füchse haben gezeigt, was mit einer Serie in dieser Saison möglich ist. Bevor Anfang Februar der Liga-Betrieb wieder Fahrt aufnimmt, strahlen wir auf krone.tv am 27. Jänner (ab 19:25 Uhr) das All-Star-Game aus. Alle Infos dazu gibt‘s im Video!