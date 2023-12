Oh Tannenbaum, so schnell brennen deine Äste

Obwohl der Advent heuer außergewöhnlich kurz ausfällt, ist die Brandgefahr nicht weniger hoch. Nur ein kleiner Funken reicht, um die Weihnachtsfeier zu einem Weihnachtsfeuer zu machen. Das demonstrierte die Brandverhütungsstelle OÖ. am Dienstag eindrucksvoll, als sie in kontrollierter Umgebung ein Wohnzimmer in zehn Sekunden nur mit Spritzkerzen am Christbaum in ein Inferno verwandelte.