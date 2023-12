Nach Drama hofft Großfamilie auf Weihnachtswunder

Als am 2. März dieses Jahres um 22.57 Uhr Brandalarm in Haag im Bezirk Amstetten ausgelöst wurde, ahnte noch niemand, dass sich ein großes Familiendrama ereignet hatte. Der 55-jährige Vater hatte das Haus angezündet und sich danach auf der Westbahnstrecke vor den Zug geworfen. Es war eine Verzweiflungstat des selbstständigen Glasermeisters, der wenige Monate zuvor in den Konkurs geschlittert war.