Angeklagter: „Ich hab alles nur erfunden!“

Die unglaublichsten Szenen spielen sich in den österreichischen Verhandlungssälen ab. Wer meint, alles schon erlebt zu haben, wurde am Mittwoch in Leoben eines Besseren belehrt. Drei junge Männer, allesamt Familienväter - die Angetraute eines Angeklagten hat am Mittwoch Geburtstermin -, standen vor dem Geschworenensenat. Angelastet wurde ihnen ein Bombenanschlag auf das Caritasheim in Graz. Durchgeführt von einem damals 15-Jährigen. Der heute 29-Jährige gestand mehrmals die Tat, er habe sie auch ausgeführt.