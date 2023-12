Rechter Terror geklärt: Attentat war Mutprobe!

Schwerst geschockt blieben die Bewohner eines Asylheims in der Grazer Mitterstraße am 11. September 2010 zurück: An jenem Tag wurde sie durch eine Detonation aus dem Schlaf gerissen. Vor dem Eingang war eine Bombe explodiert, die offenbar den 35 Bewohnern galt. 13 Jahre später wird nun drei damals jugendlichen Steirern der Prozess gemacht.