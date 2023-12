Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Malteser-Hündin Stella (drei Jahre alt) hat in ihrem bisherigen Leben leider nicht viel kennengelernt. Sie benötigt Zeit, um Vertrauen aufzubauen und sich angreifen zu lassen. Daher benötigt sie ein stressfreies, ruhiges Zuhause ohne Kinder mit ausbruchsicherem Garten am Land. Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.