Zwischen Waggon und Bagger eingeklemmt - Mann tot

Ein 49 Jahre alter Mann aus der Steiermark war Montagfrüh am Bahnhof in Friesach in Kärnten mit Verschubarbeiten beschäftigt. Beim Entkoppeln eines mit Schotter beladenen Waggons von einem Wegebagger ging er zwischen den Bagger und den Anhänger und wollte die Schubstange entfernen. Dabei wurde der Mann eingeklemmt ...