Horror-Crash in Wien: Lenker wurde gerade erst 18!

Es ist an Tragik kaum zu übertreffen: Drei Burschen waren in den frühen Morgenstunden am Sonntag auf der S2 in Wien unterwegs - mit überhöhter Geschwindigkeit. Dann verlor der erst 18 Jahre alte Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen eine Betonleitwand. Sofort ging das Auto in Flammen auf. Der Lenker und sein Beifahrer (17) kamen ums Leben - ein weiterer Mitfahrer (16) wurde ins Spital gebracht.