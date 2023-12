„Die Lkw sind nicht an allem schuld“

Zwei Stunden Verzögerung am Wochenende erwartet

Die entsprechende Verordnung des Verkehrsministeriums sollte schon heute, Montag, bei Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) eintreffen. Die Fahrverbote werden vorerst am 22. und 23. Dezember gelten. Für diese beiden Tage rechnen die Experten des Straßenbetreibers Asfinag mit besonders starkem Verkehrsaufkommen – und Verzögerungen von bis zu zwei Stunden. Denn: Viele Ski-Urlauber werden in die Weihnachtsferien starten. Und: Viele Arbeitskräfte aus Deutschland dürften zurück in ihre Heimatländer fahren. Die Asfinag will an beiden Tagen mit verstärkten Kontrollen der Abfahrtssperren gegensteuern.