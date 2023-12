Klima-Demo und Adventmärkte ließen Protest platzen

Der vorletzte Einkaufssamstag vor Weihnachten war dann einfach zu stark begehrt, und so hatte die Umweltschutzorganisation Pro Natura-Steyrtal das Nachsehen. Ihr für 13 Uhr in Linz angesetzter Trauermarsch gegen die Genehmigung der Gasbohrungen in Molln fiel kurzfristig aus. „Wir haben leider unsere geplante Route nicht bewilligt bekommen. Die von der Polizei genehmigte Route würde durch abgelegenes Wohngebiet führen, wo uns niemand hört und sieht“, hieß es von den Veranstaltern, die am Freitag die Reißleine zogen und den Marsch absagten. Allerdings gleich mit der Ansage: „Im nächsten Jahr findet er sicher statt.“ Bekanntlich wurden die Probebohrungen im Jaidhaustal jetzt genehmigt, und die Beschwerden haben für die Arbeiten keine aufschiebende Wirkung.