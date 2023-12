Kronprinz (83) Meshal wird neuer Emir von Kuwait

Innenpolitischer Wirbel in Kuwait

Der verstorbene Emir hatte versucht, die innenpolitische Lage zu entspannen, indem er unter anderem einen Erlass zur Begnadigung von Dissidenten erließ. Die Streitigkeiten hielten jedoch an, weswegen Scheich Meshal in diesem Jahr das Parlament auflöste und im Juni vorgezogene Wahlen anordnete.