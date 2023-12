Legende: GAK als Sprungbrett für Bayern-Kicker?

Auch Klaus Augenthaler ließ sich im Rahmen des Internationalen Eishockey-Star-Revivals in Kärnten blicken. Der Weltmeister von 1990, eine echte Bayern-München-Legende, spricht im TV-Interview mit Michael Fally über die deutsche Nationalmannschaft, den FC Bayern und natürlich seinen österreichischen Ex-Klub GAK - in dessen Sinne er sogar an den einen oder anderen jungen Bayern-Spieler denkt.