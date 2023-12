Sturmtief „Wanja“ sorgt für Schneechaos in Moskau

Mehr als ein Fünftel der durchschnittlichen Schneemenge im Dezember wurde in nur 24 Stunden an den Messstationen in Moskau gemessen, wo die Straßen mit Schnee bedeckt waren und die Autofahrer Mühe hatten, ihre Fahrzeuge aus den Parklücken zu befreien, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.