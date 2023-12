„Androsch-Villa“ steht überraschend zum Verkauf

Die Villa Kremenezky hat schon einiges erlebt. 1874 von Péter Búsbach erbaut, diente sie lange Zeit der jüdischen Familie Kremenezky als Zuhause. In der Nazizeit wurde das Anwesen, zentral gelegen in einem Park im Zentrum Altaussees, arisiert. Nach 1945 kam die Villa dann wieder in den Familienbesitz zurück.