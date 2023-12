„Können sie nicht mehr lange durchhalten“

In den ersten zehn Monaten des heurigen Jahres haben laut Frontex rund 332.000 Menschen versucht, auf irreguläre Weise in die EU zu gelangen. Der Migrationsdruck Richtung Europa sei derzeit immens hoch. „Wir merken das auch, wenn die türkischen Kollegen uns schildern, was sich hier an der Ostgrenze der Türkei, speziell zum Iran, abspielt.“