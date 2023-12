Kamera filmt Duo bei dreistem Diebstahl in Praxis

Durch eine dreiste Masche haben zwei junge Täter in einer Wiener Arztpraxis große Beute gemacht. Während einer der beiden die Assistentin unter einem Vorwand aus dem Raum schaffte, durchsuchte der zweite die Privaträume der Praxis. Mit 500 Euro in bar ergriffen die Diebe die Flucht. Was die beiden aber wohl nicht wussten: In der Praxis gab es eine Überwachungskamera …