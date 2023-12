Fußgängerinnen von Pkw erfasst und schwer verletzt

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die beiden Frauen erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Die 50-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Die 20-Jährige wurde in das Krankenhaus St. Johann in Tirol gebracht und von dort in die Klinik Innsbruck überstellt. „Der Pkw-Lenker blieb unverletzt“, so die Exekutive. Am Fahrzeug entstand schwerer Sachschaden.