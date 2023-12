SC Freiburg gegen 1. FC Köln - ab 15.30 Uhr LIVE

Michael Gregoritsch traf zuletzt zweimal zu den 1:0-Siegen Freiburgs in Mainz und Wolfsburg - ist der Österreicher nun wieder erfolgreich, hätte er seinen persönlichen Rekord eingestellt, mit Treffern in drei Bundesliga-Partien in Folge. Im Monat Dezember sind nur Freiburg und Köln noch ohne Gegentor.