Home Invasion in NÖ++Aus für Pendlerpauschale?

Großeinsatz im Bezirk Mödling (NÖ) in den frühen Morgenstunden am Mittwoch: Vier Personen - zwei Männer und zwei Frauen - sollen Opfer einer Home Invasion geworden sein. „Die Täter forderten von den Opfern mit den Worten „Geld, Geld“ die Herausgabe von Bargeld“, so die Polizei. Einer der Männer ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Der andere ist etwa 1,70 Meter groß und hat eine stärkere Statur. Beide waren dunkel bekleidet, mit Sturmhaube maskiert und mit einer schwarzen Pistole bewaffnet. Die Polizei bittet um Hinweise.