Gaza: Dutzende Terroristen bei Spital festgenommen

Israelische Truppen hätten zuvor in Zusammenarbeit mit dem Inlandsgeheimdienst Shin Bet in den vergangenen Tagen ein von Terroristen der militanten Palästinenser-Organisation Hamas genutztes Gebäude in der Nähe des Spitals ausfindig gemacht, hieß es in einer Mitteilung. Das Militär fand bei dem Einsatz zudem Waffen.