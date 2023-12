Immer weniger Steirer wollen Busfahrer werden

Ob im öffentlichen Verkehr oder bei Reisebus-Unternehmen: Seit Jahren mangelt es in der Steiermark sowie in ganz Österreich an Buschauffeuren. Auch Lokführer und Lkw-Fahrer sind heiß begehrt. „Momentan ist es wirklich schwierig. Ich schätze österreichweit fehlen sicher 1500 bis 2000 Busfahrer. Wir haben sehr viele Abgänge - und es kommt wenig junges Personal nach“, sagt Kurt Matzer, der den ältesten privaten Busbetrieb in der Steiermark führt und in der Wirtschaftskammer der Branche als Obmann vorsteht.