Nur Weltcup-Wikingerin war schneller als ÖSV-Juwel

Einzig der Rückstand machte Vici nicht happy

Keine Sonne, dafür einen FIS-Riesentorlauf gab es gestern in Steinach am Brenner. Und dort bewies die Auerin Victoria Olivier, dass sie nach ihrem Kreuzbandriss endgültig zurück ist. Die 19-Jährige musste sich dabei nur Kristin Lysdahl (Nor) geschlagen geben, die zuletzt bei den Weltcup-RTLs in Tremblant (Kan) auf die Ränge 18 und 25 gefahren war. Das einzige, was etwas schmerzte: Obwohl „Vici“ in beiden Durchgängen die zweite Laufzeit markierte, fasste sie am Ende 2,3 Sekunden Rückstand aus.