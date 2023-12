EVN fischt bei Vorständen im In- und im Ausland

Am frühen Mittwochnachmittag will Raiffeisen-Manager und EVN-Aufsichtsratschef Reinhard Wolf vor die Kameras treten. Wolf wird verkünden, dass zwei von bald drei Vorstandsposten bei Niederösterreichs Energieriesen neu besetzt werden. Zumindest vorerst wird aber nur der Name des neuen Technikvorstands verraten.