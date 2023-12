Riesenchor am Fußballplatz soll Menschen verbinden

Es werden wohl nicht 80.000 werden, wie in der Dortmunder Fußballarena, aber 1000 erhofft sich der SC Imst schon. Er ließ sich nämlich zu seinem 90er eine Tirolpremiere einfallen: Gemeinsames Singen von Weihnachtsliedern am kommenden Freitag in der Imster Velly-Arena nach dem Vorbild der deutschen Großclubs. „Gemeint ist gemeinsam mit dem Publikum, das am Freitag ab 18 Uhr hoffentlich in Scharen in unser Stadion strömt“, präzisiert SC-Imst-Obmann Manuel Westreicher.