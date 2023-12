Vierbeiner auf der Suche nach geeignetem Zuhause

Leijla

Schon ziemlich lange wartet die Schäfermischlingshündin Leijla auf ihren Lebensmenschen. Sie wurde 2020 geboren und ist zu Beginn immer sehr schüchtern und misstrauisch. Ist das Eis mal gebrochen, entpuppt sie sich als treuherzige Wegbegleiterin. Da sie in manchen Situationen eher unsicher ist, sollte sie in ein hundeerfahrenes Zuhause ohne Kinder, abseits von dem Trubel in der Stadt. Am Land würde sich die Hündin am wohlsten fühlen. Mit Artgenossen versteht sie sich blendend, Katzen mag sie weniger.

Tel.: 0 664/541 50 79