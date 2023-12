Bei der aktuell laufenden Handball-Weltmeisterschaft der Frauen ist den ÖHB-Ladies der Einzug in die Hauptrunde gelungen, nach sechs Spielen in Skandinavien ist dann aber Schluss. In „Handball - Das Magazin“ spricht Moderator Martin Grasl mit den beiden Nationalspielerinnen Petra Blazek und Katarina Pandza über die Erfahrungen im hohen Norden. Der wichtige Auftaktsieg gegen Südkorea war ausschlaggebend für das Erreichen der nächsten Runde, zwei Großnationen haben bei den Österreicherinnen aber auch gewisse Grenzen aufgezeigt. Hervorgestochen ist aber jedenfalls eine sehenswerte Team-Chemie und die Effizienz und Torausbeute der 21-jährigen Kati Pandza. „Ich glaube, dass sie es sehr weit schaffen kann“, prognostiziert Teamkollegin Petra Blazek die Zukunft ihrer Nationalteam-Kollegin.