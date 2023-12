Massenschlägerei an Berliner Schule: 49 Verletzte!

Bursche schlug Beamten ins Gesicht

Endlich rollte die Polizei mit mehreren Funkstreifen an, die Situation schien sich in weiterer Folge zu beruhigen. Doch plötzlich erschien laut „Bild“ der große Bruder eines der 15-Jährigen. Er schlug einem der Beamten mit voller Wucht ins Gesicht. Dieser rang seinen Angreifer nieder, der Bursche erlitt dabei eine Platzwunde an der Lippe. Eine medizinische Behandlung lehnte er ab. Stattdessen bedrohte und beleidigte er die Polizisten und wurde schließlich festgenommen.