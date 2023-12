Prinzessin Sofia funkelt in weihnachtlichem Rot

Nachdem Silvia, Victoria und Sofia bereits am Tag der Preisverleihung in ihren stilvollen Roben geglänzt hatten, legten sie für das Königsdinner noch einmal eins drauf und strahlten in wünderschönen Kleidern. Vor allem Prinzessin Sofia gelang es, in einem atemberaubenden Outfit alle Blicke auf sich zu lenken und versprühte in einem leuchtend roten Traumkleid Hollywood-Flair.