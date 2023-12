Geht dem Sonnenstrom jetzt die Energie aus?

Abseits der Großanlagen geht Ausbau zügig voran

Klar ist aber: Auch unabhängig von den Großanlagen geht der Fotovoltaik-Ausbau in der Steiermark rasant voran. So hat die Energie Steiermark im Vorjahr 7000 neue Anlagen ans Netz gebracht, das war Rekord. Heuer sind es bisher schon 15.000! Insgesamt hat das Unternehmen steiermarkweit etwa 100 Projekte in Planung und will 300 Millionen Euro investieren. Mit Partnern hat man sich 600 Hektar Fläche gesichert, so Sprecher Urs Harnik.