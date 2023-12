Cobra stürmte Haus in Schattendorf: Mann (66) tot

Schon seit Tagen soll Walter R. gesucht worden sein. Der 66-jährige Mann, der sich oft in Ungarn aufhielt, ist kein unbeschriebenes Blatt und war früher im Rotlichtmilieu eine Größe. Am Montag stand sein Auto vor seinem Haus in Schattendorf. In der Früh liefen die Vorbereitungen an, am Nachmittag erfolgte der Zugriff.