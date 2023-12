Foltermartyrium: „Viel und harten Sex verlangt“

Gefesselt, geprügelt und vergewaltigt

„Wer bist du, dass du mich verlässt?“, soll E. zu der jungen Frau gesagt haben, bevor er ihr die Arme nach hinten verdrehte, sie so zu Boden brachte. Mit einem Elektroschocker und einem Teleskop-Schlagstock habe er sie attackiert, bis sie sich nicht mehr wehrte. Die nächsten drei Tage habe er sie gefesselt in Embryostellung immer wieder verprügelt und vergewaltigt. In der Nacht kettete er die 33-Jährige an sich, damit sie nicht flüchten könnte.