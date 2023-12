Auto rutschte von Straße und landete in einem Bach

Die 21-Jährige fuhr mit ihrem Pkw am Sonntag gegen 5 Uhr auf der Falkensteinstraße, L584, von Altenfelden kommend Richtung Lembach. Dabei geriet sie bei StrKm 1,9 im Gemeindegebiet von Altenfelden in einer lang gezogenen Linkskurve mit ihrem Pkw aufgrund der Schneeglätte ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Bachbett zum Stillstand.