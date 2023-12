Die Quintessenz einer Tragödie von Weltruf

Es ist eines der Gipfelwerke der Weltliteratur, und die Titelrolle ein Ritterschlag für jeden Schauspieler: William Shakespeares Trauerspiel „Hamlet“. Vertont wurde es vielfach in Teilen wie zur Gänze, etwa von Ambroise Thomas oder Franco Faccio, letztere Oper wurde übrigens 2016 als „Amleto“ bei den Bregenzer Festspielen gezeigt. Dennoch geben viele Menschen zu, dieses Werk nicht wirklich zu verstehen. So war es wirklich eine hervorragende Idee des Vorarlberger Landestheaters, das so berühmte und dennoch sperrige Theaterstück auf seine Quintessenz zu reduzieren. „Hamlet“ also im kleinen Haus, der „Box“, besetzt mit vier Schauspielern, die virtuos in verschiedene Rollen wechseln.