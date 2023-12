Iran: Nobelpreisträgerin geht in den Hungerstreik

Anlass des Hungerstreiks ist laut Mohammadi der Tag der Menschenrechte.„Am Tag der Nobelpreisverleihung will ich somit die Stimme der Iraner sein, die gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung protestieren“, schrieb die 51-Jährige in einer Erklärung, die ihre Tochter Kiana Rahmani am Samstag in Oslo verlas (siehe Video oben). Die Botschaft wurde auch auf dem Instagram-Account von Mohammadi veröffentlicht, den Bekannte im Ausland für sie pflegen.