Prinz Louis im Netz als Faxen-König gefeiert

Eines ist fix: Prinz Louis war der heimliche Star des Weihnachtskonzerts, zu dem Prinzessin Kate am Freitag in die Londoner Westminster Abbey geladen hatte. Der Mini-Royal sorgte während des großen Abends seiner Mama nämlich für so viele Faxen, dass man mit dem Zählen fast nicht nachkommen konnte. Im Netz wird er für so viel Coolness jetzt gefeiert!