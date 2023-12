Kevin Costner: Diese Sängerin soll seine Neue sein

30 Millionen Tonträger verkauft

Jewel, die mit vollem Namen Jewel Kilcher heißt, ist in den USA nicht nur als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin erfolgreich. Sie verkaufte mehr als 30 Millionen Tonträger und war unter anderem in den 90ern neben Tobey Maguire in dem Film „Wer mit dem Teufel reitet“ zu sehen.