Houston war für Costner die „einzig wahre Liebe“

Briefe an Houston

Später erklärte der Hollywoodstar in einem Interview, er habe Whitney zahlreiche Briefe geschrieben, in der Hoffnung, er könne ihr im Kampf gegen ihre Sucht helfen. Er sei damit der Bitte von Houstons Nahestehenden nachgekommen, so Costner. „Sie war mir immer nahe, sie war immer jemand, den ich geschätzt habe. Wenn dir jemand sagt, dass du einen Brief schreiben sollst an jemanden, der Probleme hat ... tat ich das. Aber ich weiß nicht, ob diese Briefe jemals gelesen wurden.“