Konrad Laimer: „Wunderwuzzi auf der Visitenkarte“

„Schon damals unglaublich“

Konny, der mit den Bayern heute in Frankfurt gastiert, sagt: „Ich will mich immer verbessern, versuche meine Aufgaben bestmöglich zu erledigen. Am Ende will ich vor allem immer gewinnen. Das macht am meisten Spaß.“ Sein Onkel Manfred Laimer, Jugendleiter des USC Abersee, nickt: „Diesen Willen hatte Konny auch schon als Kind, als er bei uns gespielt hat. Er wollte einfach jedes Spiel gewinnen, hat auf allen möglichen Positionen gespielt, dabei viele Tore geschossen. Seine läuferischen Fähigkeiten waren schon damals unglaublich.“