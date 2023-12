Wind zu stark: Einsatz am DC Tower abgebrochen

Die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Wien sind am Freitag zu einem Einsatz am höchsten Gebäude Österreichs, dem DC Tower in der Wiener Donaustadt, ausgerückt. Die geplante Abseilung zur Bergung eines Fassadenteiles fand dann aber doch nicht statt. Wie sich herausstellte, handelte es sich nicht wie zunächst angenommen um ein schweres Fassadenelement, sondern lediglich um eine leichte Aluminiumverschalung.