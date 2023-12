Polizisten hinderten Demonstrierende an Marsch

„Kugel in den Kopf für jeden Terroristen“

Laut einem Flugblatt sollte der Marsch am Donnerstagabend auch durch das muslimische Viertel gehen. Das israelische Fernsehen berichtete, dass einige Menschen entgegen einer Vereinbarung Schilder bei sich getragen hätten. „Eine Kugel in den Kopf für jeden Terroristen und es gibt keine Koexistenz mit Feinden“, hieß es etwa. Auf Videos ist zu sehen, wie die Demonstrierenden singen und ihre Forderungen rufen. Die Polizei bringt einige von ihnen weg und hindert sie daran, durch die Altstadt zu marschieren.