Was ist Ihr Lieblings-Weihnachtsfilm?

Auch in der Vorweihnachtszeit macht man es sich gern mal auf dem Sofa vor dem Fernseher gemütlich und gönnt sich bei Glühwein und Keksen einen guten Film. Von Komödien wie „Kevin - Allein zu Haus“ über Actionfilme wie „Versprochen ist versprochen“ zu Horrorperlen wie „Gremlins - Kleine Monster“; es gibt genug Auswahl an Weihnachtsklassikern. Welche Filme bringen Sie so richtig in Weihnachtsstimmung? Wir freuen uns auf Ihre Tipps!