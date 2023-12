Ein Fehler, der einen das ganze Leben begleitet

„Ich kann das Rad leider nicht zurückdrehen. Aber ich bin mir meiner Schuld bewusst und übernehme die Verantwortung für das, was passiert ist.“ Im Falle des angeklagten Lehrlings sind das keine leeren Worthülsen. Denn er hat bereits seinem besten Freund, der damals auf dem Sozius des Kleinmotorrades saß und bei dem Unfall schwerste Verletzungen davontrug, zumindest ein Teilschmerzengeld von 5000 Euro bezahlt. Weitere Zahlungen sollen folgen. Auch den erheblichen Schaden an dem Auto, in das er damals in Ludesch gekracht war, will der Angeklagte wiedergutmachen.