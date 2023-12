„In unserem neuen Zuhause sind wir nie alleine“

Erst Anfang September öffnete das Seniorenwohnhaus seine Türen für 24 Senioren. Es befindet sich direkt im Zentrum von Ramingstein. „ So können die Senioren am Gemeindeleben aktiv teilnehmen“, sagt Zlöbl. Durch den Standort haben sie die Möglichkeit alle wichtigen Einrichtungen wie Ärzte, Nahversorger oder Kirche fußläufig zu erreichen. „Und sie können bei alltägliche Aufgaben mithelfen“, ergänzt der Pflegeleiter. Zum Beispiel beim Kochen. Gemeinsam bereiten die Heimhelfer mit den Bewohnern die Mahlzeiten vor. Warum? „Weil wir so die Gemeinschaft stärken und wir die Bewohner so integrieren“, sagt Zlöbl.